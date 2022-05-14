Які пошкодження має корабель

Судно належить до Чорноморського флоту Росії. У нього виявили ознаки зовнішнього пошкодження.

Читайте також Супутники зафіксували потоплений російський катер біля Зміїного

На фото видно, що лівий борт корабля пошкоджений, також помітні великі вм'ятини. Місцями нема сірої фарби, а на її місці – великі червоні плями. Саме такий колір має ґрунтовка, яку наносять перед фарбуванням. Правий борт корабля не видно. Як і де судно зазнало таких пошкоджень – невідомо.

Корабель належить проєкту 775. Він пришвартований на південній стороні бухти. Раніше там стояло інше десантне судно – "Ямал". Цей корабель вийшов з ремонту на початку травня.

У складі Чорноморського флоту є 4 великі десантні кораблі проєкту 775:

"Цезар Куников",

"Новочеркаськ",

"Ямал";

"Азов".

Останній перебуває біля причалу на заводі біля Кілен-бухти. Офіційний повідомлень про відправлення судна на ремонт не було. Українські журналісти дізналися про це на початку квітня.

До речі, капітана корабля "Цезар Куников" Олександра Чирву українські військові ліквідували ще у квітні. Про те, що окупант загинув у бою, російські ЗМІ повідомили 18 квітня. Додамо, що десантник був капітаном 3 рангу.

Цікаво "Азов" на Запоріжжі розгромив морську піхоту росіян, які вже діставали від полку на Київщині

Росія вивела всі кораблі Чорноморського флоту

За даними ЗМІ, усі човни Чорноморського флоту Росії вийшли в море. Раніше вони стояли у Південній бухті в Севастополі. Відомо, що у складі флоту є 6 підводних човнів: Б-261 "Новоросійськ", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старий Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород", Б-271 "Колпіно". Усі вони належать до проєкту "Варшав'янка".

Усі вони перевозять по 4 крилаті ракети типу "Калібр". Ці ракети можна застосовувати по морських та наземних цілях.

Це може вас зацікавити – українські артилеристи накрили ворожу позицію: відео