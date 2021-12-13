Россия решила пригрозить Западу "тяжелыми последствиями" – если НАТО расширится
Источник:Интерфакс
США и другие страны Запада предостерегли Россию от нападения на Украину, предупредив о серьезных последствиях такого шага. Россия все это внимательно выслушала.
Да и решила себе в ответ пригрозить НАТО. Причем теми же "серьезными последствиями".
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Россия пригрозила НАТО "тяжелыми последствиями"
Россия уже призывала НАТО и Соединенные Штаты Америки официально отказаться от декларации 2008 года о стремлении Украины и Грузии стать членами Альянса. И требовала даже гарантий, что НАТО расширяться на Восток не будет.
В ответ на это, конечно, Кремль получил большую порцию критики и заявлений, что права вето у России в таких вопросах нет, а принимать решения будут только сами желающие вступить в блок и страны – члены НАТО.
И вот в министерстве иностранных дел России решили пригрозить Альянсу, что тот столкнется с "тяжкими последствиями" в случае расширения на Восток. Такое заявление озвучил замминистра Сергей Рябков.
Дальнейшего расширения НАТО быть не должно. И попытки представить дело так, будто Россия здесь не имеет права вето (но она действительно не имеет, – 24 канал), – это все попытки с недействительными средствами,
– так выразился Рябков.
И добавил, что Москва будет настаивать на своем, а "если оппоненты пойдут наперекор, то увидят, что их безопасность не укрепится и последствия для них будут тяжелыми".
Предостережение "серьезными последствиями", впрочем, чаще звучит в сторону России – из-за того, что она угрожает нападением Украине. Вот примеры:
- Президент США Джо Байден: "Я совершенно прозрачно объяснил президенту Путину: если он двинется на Украину, экономические последствия для его страны будут разрушительными".
- Канцлер Германии Олаф Шольц: "Мы прозрачно заявляем, что границы в Европе нарушать нельзя. Никто не должен думать, что такой шаг обойдется без серьезных последствий ".
- Страны G7: "Россия не должна сомневаться, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену".
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Союзники в НАТО согласились, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь высокую цену и серьезные политические и экономические последствия для России ".
Путин ответил на вопрос, намерен ли нападать на Украину: смотрите видео