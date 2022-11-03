Россия свернула публичную мобилизацию: в Генштабе рассказали, какие дальше планы у Путина

В России идет мобилизация, хотя военно-политическое руководство якобы объявило о ее завершении. Россия решила снова проводить мобилизацию скрыто.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, несмотря на заявления Кремля о завершении мобилизации, она переведена в скрытый режим.

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Россия решила ускорить подготовку курсантов

Громова отметил, что публичность и показательность мероприятий свернута, однако российские военкоматы получили указание продолжать поиск и набор "добровольцев" для участия в войне.

Предпринимаются попытки вернуть в ряды вооруженных сил России военнослужащих, которые получили ранения и были уволены,

– сообщил представитель Генштаба ВСУ.

Кроме того, рассказали в ВСУ, Россия решила ускорить подготовку курсантов выпускных курсов. Таким образом, россияне хотят пополнить младший офицерский состав.

В частности, дата окончания учебных заведений перенесена с июня 2023 года на декабрь текущего года.

В России не закончилась мобилизация

Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября доложил Владимиру Путину о том, что мобилизация в России якобы завершилась. В российскую армию якобы призвали 300 тысяч человек и больше не планируют.

Но после этого неоднократно появлялась информация, что россияне продолжают получать повестки и должны явиться в военкомат уже в ноябре.

Более того, россиянам выдают повестки, которые обязывают их прийти в военкомате в 2023 году. Это может свидетельствовать, что в России, по меньшей мере, готовят вторую волну мобилизации.

Следует отметить, что России тяжело дается мобилизаци, и ее проведение отрицательно сказывается на экономике. Сотрудница Института изучения войны Наталья Бугаева заявила, что Россия не смогла эффективно справиться с мобилизацией.

По ее словам, россияне не получают того эффекта, на который рассчитывали благодаря мобилизации. У врага возникли проблемы с вооружением и тренировкой мобилизованных.

Проблему с вооружением подтвердила разведка Минобороны Британии. Сообщается, что в большинстве случаев мобилизованные плохо снабжены оружием или получают устаревшее стрелковое оружие.

1 ноября минобороны России сообщило, что 87 тысяч военных уже отправились на фронт. В Украине мобилизованных чаще всего фиксируют в Луганской и Херсонской областях.

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