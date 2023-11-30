"Не нужно бояться диалога": глава МИД Австрии похвалил за приглашение Лаврова на встречу ОБСЕ

30 ноября в столице Северной Македонии началась встреча министров ОБСЕ. От российской стороны на заседание в Скопье прилетел глава МИД Сергей Лавров. Его приглашение получило одобрение от Австрии.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг приветствовал решение пригласить главу МИД РФ Сергея Лаврова на встречу ОБСЕ в Скопье. Об этом он заявил журналистам в столице Северной Македонии.

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Похвала за приглашение

Шалленберг отметил, что в прошлом году (2022 год – 24 Канал) он был единственным западным главой МИД, который подверг критике отказ в приглашении Лаврова на встречу ОБСЕ со стороны Польши, которая на тот момент председательствовала.

Как Запад, мы не должны бояться садиться за стол переговоров с россиянами. Я считаю, что тенденция погружаться в собственные эхо-камеры во внешней политике опасна для жизни.

– заявил министр иностранных дел Австрии.

По словам австрийского чиновника, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе осуществляется дипломатия, за которую он сам выступает.

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