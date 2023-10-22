Пропагандисты заявили о сбитии собственного вертолета: россияне паникуют из-за потерь
Враждебная ПВО работает "отлично" и сбивает свои же самолеты. Россияне убеждены, что это устраивает всех, отдельных пилотов.
Российские СМИ пишут, что их ПВО сбивало и сбивает самолеты их армии. Последний такой сбитый самолет – Ми-8МТВ-5. 24 Канал.
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Экипажа – вечного полета
В российских телеграмм-каналах появились сообщения, что самолет Ми-8МТВ-5 сбил ПВО самих оккупантов. Более того, там также отметили, что "первые потери в войне также были именно от противовоздушной обороны". Согласно сообщению, это якобы устраивает всех, кроме самих лётчиков.
В сети расстроились из-за потерь, ведь все такие случаи якобы расследуются, но потом забываются. Пользователи из России пишут, что экипажам сбитых самолетов желают "вечного полета" и награждают посмертно, однако операторов ПВО, сбивших этот же самолет, потом тоже награждают.
Причем в последнее время уклоняться от своих ракет приходится все чаще. И света в конце тоннеля не видно,
– жалуется россиянин, автор сообщения.
В России работает "дружественный огонь" / Скриншот российских СМИ
Враг теряет авиацию
- Русские активизировались на Авдеевском направлении. В частности, они пытаются оцепить населенный пункт и вытеснить оттуда наших защитников. Враг использует авиацию, однако ее умело сбивают наши военные. В частности, чуть меньше, чем через две недели там уничтожили 5 Су-25.
- Соответствующую информацию в эфире телемарафона сообщил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Шпутун.
- Он сообщил, что враг продолжает попытки наступать на Авдеевку и привлекает авиацию.