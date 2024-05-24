Вчера на Крынки было 9 штурмов: враг понес потери и был вынужден отойти

В зоне ответственности Сил обороны Юга наиболее оживленные события происходят сейчас на Херсонщине. Там Россия продолжает штурмовать позиции украинской армии, в частности, в Крынках.

Только за четверг, 23 мая, россияне 9 раз штурмовали это село в Олешковской общине. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Российская армия понесла потери в Крынках

За минувшие сутки Крынки стали самой горячей точкой на Херсонщине.

Если не учитывать активность россиян по обстрелам, то на Старомайорске и Роботино вчера было по одному штурму, по сравнению с Крынками, где было 9 непосредственных боевых столкновений.

Но все они были безуспешны, враг был вынужден отступить на свои позиции, понеся, соответственно, потерь,

– сказал Плетенчук.

Он также добавил, что о существенных изменениях на этом участке фронта речь не идет. А морские пехотинцы продолжают оборонять занимаемые позиции и имеют успехи.

"Ситуация остается достаточно напряженной, но контролируемой", – отмечает руководитель пресс-центра Сил обороны Юга.

Ранее он также отмечал, что благодаря удержанию Крынок ВСУ имеют инициативу на этом направлении.

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