Россия могла скопировать "Морского малыша": в ВМС ответили, чем это может грозить

О том, что россияне могли скопировать знаменитый дрон "Морской малыш" или Sea Baby, стало известно на днях. Сейчас оккупанты пытаются перепрограммировать этот морской дрон, чтобы поразить самих украинцев.

Морские дроны, произведенные СБУ, прославились тем, что ударили по Крымскому мосту. О деталях этой атаки недавно рассказал Василий Малюк.

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Что россияне делают с "Морскими малышами"

Как сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, в настоящее время информацию о копировании дронов проверяют.

Во время боевых действий такие ситуации, к сожалению, происходят периодически. И любая сторона всегда старается максимально изучить образцы вооружения противника,

– сказал он.

"Морские малыши" не стоят на вооружении Военно-морских сил Украины, поэтому вопрос, насколько серьезна ситуация и можно ли было предусмотреть ее, следует адресовать СБУ.

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Какая ситуация с боновыми заграждениями

Также Плетенчук прокомментировал последствия шторма в Черном море. Повредило гражданскую инфраструктуру, еще были столкновения судов в перекрытом Керченском проливе.

Напоминаю, это территориальные воды Украины и Украина выписывала прибрежные предупреждения, которыми перекрывала эту акваторию для гражданского судоходства,

– сказал спикер ВМС.

Но поскольку россияне не выполнили эти предупреждения, произошло столкновение нескольких судов.

Относительно боновых заграждений есть версия, что россияне сами убрали их. Эту информацию тоже проверяют, так что впоследствии станет ясно, что именно произошло.

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Оккупанты пытаются преодолеть разрыв в возможностях с Украиной, утверждают британские разведчики. Для этого россияне разрабатывают ударные безэкипажные наземные машины и дроны-камикадзе (one-way attack drones – OWA).