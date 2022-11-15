Россия выдала своим солдатам банки с консервированной водой 80-х годов: ВСУ показали их
Новости об ужасном обеспечении мобилизованной российской армии постоянно сообщают разные источники. Последний "трофей" волонтеров – консервированная банка с питьевой водой, выпущенная почти 40 лет назад.
Об этом 24 каналу сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он рассказал, что банку с питьевой водой, которая хранилась на российских складах, ему передали волонтеры из Винницкой области.
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Спикер отметил, что именно такими консервами обеспечивают российских военных.
Это полная бессмыслица. При нынешних условиях, когда существуют способы химической и биологической очистки воды, множество способов напиться в полевых условиях – они сделали такие банки,
– рассказал Юрий Игнат.
Он добавил, что выпущена эта банка в 1984 году – об этом свидетельствует маркировка.
"Это не укладывается в голове", – считает Игнат.
Российских военных снабжают консервированной питьевой водой 80-х годов: смотрите видео
Ситуация с российскими мобилизованными: коротко
- Мобилизированные в России испытывают серьезные проблемы с дисциплиной. Из перехваченного разговора командира батальона врага известно, что его подчиненные постоянно употребляют алкоголь и ничего не умеют.
- Бунты среди российских мобилизованных происходят все чаще. Один из таких случился недалеко от Москвы. Во время одного из показательных обзоров войск, устроенных для руководства, произошел конфликт. Один из "мобиков" резко раскритиковал командиров и ударил кулаком в грудь старшего офицера.
- Мобилизированных из России отправляют в Беларусь на "обучение", ведь не могут обеспечить их не только техникой, но даже казармами или бараками на территории страны-агрессора.
- По словам военного эксперта Игаля Левина, лишь незначительная часть мобилизованных российских оказалась на фронте. Остальные остаются в России.
- На Херсонщине в плен украинским военным сдалась большая группа частично мобилизованных россиян. "Мобиков" перебросили на один из самых горячих участков фронта без подготовки, снаряжения и с приказом стоять до конца.