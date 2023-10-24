Россия снова атаковала Хмельнитчину: что известно о взрывах в регионе

Российская армия в очередной раз за несколько дней пыталась атаковать Хмельницкую область. Во время воздушной тревоги в регионе были слышны звуки взрывов.

Взрывы, которые могли слышать жители Хмельницкой области, работа сил ПВО. Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин заявил, что Россия уже третьи сутки подряд атакует Хмельнитчину.

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Россияне пытались атаковать Хмельнитчину "Шахедами"

"Уже третьи сутки подряд враг атакует Хмельницкую область. Поэтому в общинах области жители могли слышать звуки взрывов. Спасибо нашим силам ПВО за качественную работу!", – отметил он.

Отметим, что ночью 24 октября российские военные пытались атаковать Украину, в том числе Хмельницкую область, с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед".

Российская армия осуществила пуски шести ударных БПЛА из района Чауда в оккупированном Крыму. По данным Воздушных Сил ВСУ, все шесть "Шахедов" были уничтожены.

Сообщается, что дроны-камикадзе были уничтожены в пределах Хмельницкой, Винницкой и Николаевской областей.

Украинские военные уже двое суток подряд сбивают вражеские цели со 100% эффективностью. Так, ночью 23 октября российская армия выпустила по Украине 14 дронов (13 "Шахедов" и 1 ударный БПЛА неустановленного типа) и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Наши военные уничтожили все воздушные цели, которыми россияне пытались атаковать Украину. Работу ПВО отметил командующий Воздушными Силами Николай Олещук. Он сказал, что западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя.

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