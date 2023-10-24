Вибухи, які могли чути жителі Хмельницької області, це робота сил ППО. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін заявив, що Росія вже третю добу поспіль атакує Хмельниччину.

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Росіяни намагалися атакувати Хмельниччину "Шахедами"

"Вже третю добу поспіль ворог атакує Хмельниччину. Тому у громадах області жителі могли чути звуки вибухів. Дякуємо нашим силам ППО за якісну роботу!", – зазначив він.

Зазначимо, що вночі 24 жовтня російські військові намагалися атакувати Україну, в тому числі Хмельницьку область, за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед".

Російська армія здійснила пуски шести ударних БпЛА з району Чауда в окупованому Криму. За даними Повітряних Сил ЗСУ, всі шість "Шахедів" було знищено.

Повідомляється, що дрони-камікадзе було знищено в межах Хмельницької, Вінницької та Миколаївської областей.

Українські військові вже дві доби поспіль збивають ворожі цілі зі 100% ефективністю. Так, вночі 23 жовтня російська армія випустила по Україні 14 дронів (13 "Шахедів" та 1 ударний БпЛА невстановленого типу) й одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Наші військові знищили всі повітряні цілі, якими росіяни намагалися атакувати Україну. Роботу ППО відзначив командувач Повітряних Сил Микола Олещук. Він сказав, що західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою.

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