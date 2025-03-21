Россия снова атаковала Украину: как отработала ПВО

Россия не прекращает атаковать наше государство с воздуха. По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны.

В ночь на 21 марта Россия запустила 214 ударных БПЛА. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько удалось сбить

Во время атаки России на Украину удалось сбить 114 ударных беспилотных аппаратов. 81 дрон-имитатор – локально потеряны и не достигли своих целей.

Россия атаковала с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – Россия, Чауда – Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 114 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны.

В Воздушных силах добавили, что в результате российской атаки пострадали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.