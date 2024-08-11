Упрощенная версия "Искандера": почему Россия могла использовать по Украине ракеты из КНДР

Российские войска после 5 месяцев паузы, вероятно, возобновили применение баллистических ракет из Северной Кореи во время массированных обстрелов. Ракеты типа KN-23 враг мог применить во время ударов 31 июля, 5 и 11 августа.

В эфире 24 Канала эксперт по авиации Константин Криволап назвал вероятную причину активизации использования северокорейских ракет россиянами.

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Почему активизировались удары KN-23

По мнению эксперта по авиации, последние пуски ракет KN-23 были в результате переговоров между Россией и Северной Кореей по поставкам и проверки их тактико-технических возможностей в реальной среде.

Они не пытались нанести серьезного поражения,

– отметил Криволап.

KN-23 – это упрощенная версия "Искандера". Технологический уровень ракеты из КНДР значительно ниже.

Когда эти ракеты появились, специалисты замечали, что с радиотехнической точки зрения они сделаны на очень низком уровне,

– сказал эксперт по авиации.

Система наведения – это элементная база. Но ее в нормальном виде нет ни у россиян, ни у корейцев и даже у китайцев. При производстве используют то, что имеют, поэтому у этих ракет нет точности.

Отметим, что ночью 11 августа россияне запустили несколько баллистических ракет (вроде "Искандер-М" или северокорейской KN-23) по Украине. В результате российского обстрела в Броварах погиб 35-летний мужчина и его 4-летний сын.