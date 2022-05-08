Россия снова – в огне: в Перми вспыхнуло на строительстве авиатехникума
8 мая 2022 , 16:12Читати новину українською
В России практически ни дня не проходит без масштабных пожаров. 8 мая черным дымом закрыло небо в Перми. Говорят, что возгорание – на месте будущего авиатехникума.
О масштабном пожаре сообщили в местных российских телеграм-каналах, сообщает 24 канал. Что именно стало причиной возгорания – неизвестно.
Тем временем В Белгород "завезли свежий хлопок": в окрестностях города виднеются столбы дыма
Черный дым виден из многих районов города
Черный дым поднимается на десятки метров. Он виден из разных регионов города. Людям это не мешает гулять и снимать пожар на фото и видео. Из фотографий видно, что пламя охватило недостроенное здание. Работают пожарные машины.