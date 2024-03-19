Проблемы продолжатся, - в ГУР прокомментировали заявления россиян о намерении установить ПВО возле НПЗ
Источник:"Украинская правда"
В России заявили о планах установить возле нефтеперерабатывающих заводов установки "Панцирь", которые должны защитить их от ударов БпЛА. В ГУР прокомментировали это.
Представитель ГУР Андрей Юсов считает, что заявления о так называемом усилении ПВО – это замыливание глаз. Кроме этого, проблем у российских НПЗ не станет меньше.
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"Панцири" там уже есть
По словам Юсова, эти установки ПВО уже размещены на заявленных местах, а заявления российских властей должны успокоить общественное возмущение распилом бюджетных средств.
Принципиально на ситуацию данные заявления не повлияют, на предприятиях оккупанта, которые используются в военных целях, проблемы будут продолжаться,
– отметил разведчик.
В последнее время удары по российским НПЗ значительно участились.
СБУ атаковала НПЗ в Краснодарском крае
- В ночь на 17 марта беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. Стало известно, что эту атаку спланировала Служба безопасности Украины. Как отмечает источник, СБУ осуществила эту операцию в сотрудничестве с ССО и Силами беспилотных систем ВСУ.
- Собеседник добавил, что Служба продолжает реализовывать стратегию на подрыв экономического потенциала России и уменьшение потока нефтяных долларов, которые враг направляет на войну.
- В общем дроны СБУ за последнее время успешно атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России.