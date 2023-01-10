Последний признак борьбы за Москву: в США заявили, что Россия резко сократила артиллерийский огонь

Уже более 11 месяцев идет широкомасштабная война, которую развязала Россия на наших территориях. Западные журналисты со ссылкой на источники в украинских властях отмечают, что оккупанты резко сократили огонь. В некоторых местах – аж на 75 процентов.

Пока ни у чиновников США, ни у – нашего государства нет четкого объяснения относительно того, почему захватчики не так интенсивно применяют артиллерию, как раньше. Одна из версий повествует о том, что "вторая армия мира" теряет позиции на поле боя, что, очевидно, приближает украинскую армию к победе.

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Кремль приближается к поражению в то время, когда весь мир поддерживает Украину.

Заметим, что проблемы во вражеском войске и уменьшение артиллерийских обстрелов на 75% могут быть вызваны также логистическими трудностями, неудачно избранной тактикой захватчиками и успехами Вооруженных Сил.

В любом случае поразительное снижение артиллерийского огня является еще одним доказательством все более слабой позиции России на поле боя почти через год после ее вторжения,

– написали в CNN.

Кроме того, там отметили, что Путин теряет позиции в то время, когда мир сплачивается вокруг нашего государства, предоставляя украинской армии все больше инновационного вооружения.

Российский диктатор безрезультатно пытается укрепить свою поддержку внутри своего террористического государства для того, чтобы официально объявить о "войне". Собственно, Кремль до сих пор называет это вторжение от 24 февраля "специальной военной операцией".

В то же время CNN упомянули, что США и Германия объявили о предоставлении ВСУ боевых бронированных машин, а также еще одной ракетной батареи Patriot Defense, которая поможет защитить небо от вражеских ракет.



Что нужно знать о ЗРК Patriot / Картинка 24 Канала

Россия хотела выставить украинцев антихристами

В этой статье западные журналисты акцентировали, в частности, на 36-часовом рождественском "перемирии", которое накануне праздников объявил лидер враждебного государства.