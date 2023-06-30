Россия созывала Совбез ООН: скулила об оружии в Украине и "дала гарантии" о безопасности на ЗАЭС

29 июня Совет Безопасности ООН собрался на очередное заседание для обсуждения поставок западного оружия Украине. Довольно иронично, что заседание инициировала сама Россия.

Собственно, представители страны-агрессорки начали выражать свое недовольство о поставке оружия Украине. Заместитель Генерального секретаря по вопросам разоружения Исуми Накамицу в очередной раз указала Москве, что она сама получает вооружение из-за границы.

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Россияне снова раскинулись пустыми обещаниями

Постоянный представитель России Василий Небензи распространил в Совбезе ООН письмо, что Россия якобы не планирует взрывать Запорожскую АЭС.

Сегодня мы распространили в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН письмо, которое еще раз подтверждает на фоне инсинуаций представителей киевского режима, что намерений подорвать находящуюся под нашим контролем эту станцию у нас нет,

– сказал Небензи.

Кроме того, он попросил генсека ООН и международное сообщество "повлиять на Киев, чтобы он воздержался от провокаций на ЗАЭС". Собственно, этими заявлениями Россия еще раз подтвердила свою циничность.

Страна-агрессорка неоднократно доказывала, что ее обещания ничего не означают. Это произошло и в 2014-м, когда Путин обещал не аннексировать Крым и в 2022-м, когда кремлевский диктатор обещал не нападать на Украину.

Поэтому очередное обещание России об отсутствии плана подрыва ЗАЭС тоже можно расценивать как пустое место.

Что известно о подготовке теракта на ЗАЭС

В июне Россия продемонстрировала, что способна повлечь за собой экологическую катастрофу, взорвав Каховскую ГЭС. Военная цель окупантов состояла в том, чтобы помешать контрнаступлению Украины.

Теперь же Кремль готовится к провокациям на Запорожской АЭС или "Крымском титане". В планах Москвы любой ценой заморозить войну в Украине на фоне продвижения украинских войск на передовой.

Недавно глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заменяли ЗАЭС. По его словам, был заминирован охладитель, выведение из строя которого может повлечь за собой значительные проблемы.

После этого президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

На фоне угрозы российского теракта на Запорожской АЭС готовятся к ликвидации потенциальных последствий катастрофы. Для этого в Украине уже развернули соответствующие штабы.

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