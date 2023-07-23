Запад ведется на гуманитарные проблемы: как срыв зерновой сделки повлияет на помощь Украине

Срок действия зерновой сделки истек 17 июля. После этого россияне ужесточили обстрелы зерновой инфраструктуры на Юге Украины. Это может повлиять на оказание военной помощи нашему государству.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог-международник Олег Лисный. Он отметил, что западные союзники не могут пройти мимо гуманитарных проблем.

Кстати Что означает для мира конец соглашения по экспорту украинского зерна, – Bloomberg

Как может измениться помощь Украине

Например, после того, как осенью 2022 года Россия усилила обстрелы украинской энергосистемы – союзники предоставили нам системы противовоздушной обороны, которые якобы и не собирались. Речь идет о Patriot, хотя раньше это казалось почти нереальным.

Я сторонник того, что Запад очень ведется на гуманитарные проблемы,

– заметил политолог.

Так, Украина играет важную роль в обеспечении мира продовольствием. Слудовательно, на пороге пищевого кризиса Запад может решиться на быстрые шаги. В частности, в вопросах предоставления нашему государству систем ПВО и истребителей.

Лисный предположил, как изменится помощь Запада: смотрите видео

"Западу нужно прекратить сдержанную, невоинственную риторику, которой там сейчас придерживаются, а рисовать конкретные перспективы для России, если она будет продолжать (террор зерновой инфраструктуры – 24 Канал)", – подчеркнул политолог.

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