Против Украины воюет более 700 тысяч россиян: Тимочко оценил, способны ли они выполнить приказ Кремля

Количество россиян, воюющих против Украины, на начало июля 2025 года, как сообщила Служба внешней разведки, составляет 700 тысяч. В то же время украинские силы продолжают активно ликвидировать численность личного состава врага.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил в разговоре с 24 Каналом, что противник пытается нарастить свои силы. Отметим, что по состоянию на 12 июля, за минувшие сутки враг потерял 1070 оккупантов.

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Сможет ли враг соблюсти дедлайн весенне-летнего наступления?

Тимочко подчеркнул, что на пике наступления в 2024 году группировка врага, привлеченного к боевым действиям в Украине, составляла 650 – 690 тысяч военных. Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 22 июня отметил, что количество российской армии на территории нашей страны, включая оперативный резерв, составляет примерно 695 тысяч человек.

Даже если численность российской группировки за последнее время увеличилось на 5 тысяч – это незначительная сумма относительно всей линии фронта. Это, по сути, на пять дней боевых действий для россиян, если в среднем мы уничтожаем и выводим из строя примерно 1000 оккупантов в сутки. Это количество включаю убитых и раненых, – объяснил он.

Вопрос, по его словам, в том, как считают численность войска противника, – или вместе с теми силами, которые находятся в логистике, или с теми, которые готовят к отправке в Украину и уже определено, что они будут воевать на линии фронта.

К слову. В СВР ответили на запрос LIGA.net, что на начало июля 2025 года к боевым действиям против Украины враг привлек 700 тысяч военных. По сравнению с маем группировка увеличилась на 60 тысяч, а с ноябрем 2024 года – на 120 тысяч.

Владимир Путин издавал приказ увеличить штатную численность российской армии до примерно 2 миллионов 400 тысяч, но так и не сумел достичь этих цифр. Однако есть разные данные, согласно определенным – армия оккупантов состоит из 1 миллиона 500 тысяч личного состава. Однако кроме боевых действий в Украине, она, как заметил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, также охраняет границы и привлечена к другим ситуациям, важным для России.

Поэтому концентрация сил происходит благодаря внутреннему ресурсу, а не из-за резкого донабора личного состава. Это видно и по тому, что уже середина лета, а цель противника, которую он себе ставил, – перехватить инициативу в весенне-летний период – проваливается,

– подчеркнул Иван Тимочко.

До осени остается не так много времени, но, по его мнению, учитывая уровень продвижения россиян и потери, которые они несут, – это огромные вызовы по соблюдению сроков, которые, возможно поставил своим военным Путин.

Напомним, что по информации ГУР МО, с по меньшей мере 28% мобилизованных российских заключенных из южного военного округа вооруженных сил России погибли или пропали без вести. В период с июля 2024 года до конца апреля 2025-го в состав южного военного округа вооруженных сил России было зачислено на службу 14 560 человек из числа осужденных и тех, кто находился под следствием. Соответственно, из них 4 212 человек российская армия потеряла.