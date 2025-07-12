Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив у розмові з 24 Каналом, що противник намагається наростити свої сили. Зазначимо, що станом на 12 липня, за минулу добу ворог втратив 1070 окупантів.

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Чи зможе ворог дотриматись дедлайну весняно-літнього наступу?

Тимочко підкреслив, що на піку наступу у 2024 році угрупування ворога, залученого у бойові дії в Україні, складало 650 – 690 тисяч військових. Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 22 червня наголосив, що кількість російської армії на території нашої країни, включно з оперативним резервом, становить приблизно 695 тисяч осіб.

Навіть якщо чисельність російського угрупування за останній час збільшилось на 5 тисяч – це незначна сума відносно всієї лінії фронту. Це, по суті, на п'ять днів бойових дій для росіян, якщо в середньому знищуємо та виводимо з ладу приблизно 1000 окупантів на добу. Ця кількість включаю вбитих та поранених, – пояснив він.

Питання, за його словами, в тому, як рахують чисельність війська противника, – чи разом з тими силами, які перебувають в логістиці, чи з тими, яких готують до відправки в Україну і вже визначено, що вони будуть воювати на лінії фронту.

До слова. У СВР відповіли на запит LIGA.net, що на початок липня 2025 року у бойових діях проти України ворог залучив 700 тисяч військових. Порівняно з травнем угруповання збільшилось на 60 тисяч, а з листопадом 2024 року – на 120 тисяч.

Володимир Путін видавав наказ збільшити штатну чисельність російської армії до приблизно 2 мільйонів 400 тисяч, але так і не зумів вийти ці цифри. Проте є різні дані, відповідно до певних – армія окупантів складається з 1 мільйона 500 тисяч особового складу. Однак крім бойових дій в Україні, вона, як зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, також охороняє кордони та залучена до інших ситуацій, важливих для Росії.

Тому концентрація сил відбувається завдяки внутрішньому ресурсу, а не через різкий донабір особового складу. Це видно й по тому, що вже середина літа, а мета противника, яку він собі ставив, – перехопити ініціативу у весняно-літній період – провалюється,

– наголосив Іван Тимочко.

До осені залишається не так багато часу, але, на його думку, враховуючи рівень просування росіян та втрати, які вони зазнають, – це величезні виклики щодо дотримання термінів, які, можливо поставив своїм військовим Путін.

Нагадаємо, що за інформацією ГУР МО, з щонайменше 28% мобілізованих російських ув'язнених з південного військового округу збройних сил Росії загинули або зникли безвісти. У період з липня 2024 року до кінця квітня 2025-го до складу південного військового округу збройних сил Росії було зараховано на службу 14 560 осіб з-поміж засуджених та тих, хто перебував під слідством. Відповідно, з них 4 212 осіб російська армія втратила.