В разведке Британии назвали еще одно горячее направление, на котором Россия сосредоточила усилия
Источник:разведка Британии
Российские захватчики сосредотачивают свои силы на 4 направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Именно на последнем, по данным британской разведки, значительно увеличилось количество вражеской бронетехники.
Британские разведчики отметили, что за последние 7 дней Россия, вероятно, увеличила количество бронетехники в районе города Марьинка, которое расположено в 20 километрах юго-западнее Донецка.
Смотрите также Россияне активизировали атаки у Марьинки: почему враг распыляет свои силы
Россия продолжает придавать первостепенное значение ресурсному обеспечению операций в широком Донецком секторе, включая районы Марьинки и Авдеевки, тратя значительные ресурсы для достижения минимальных результатов.
– отмечают разведчики.
Ранее представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал, что в районе Марьинки и Авдеевки россияне несут огромные потери. Ежедневно оккупационная армия теряет там около двух рот личного состава.
Дмитрашковский отметил, что в районе Марьинки и Авдеевки продолжаются позиционные бои. У россиян переменный успех, но все наши позиции отвоевываются и возвращаются.
Тем временем российские пленные рассказывают, что в бой их отправляют без всякой подготовки не слишком трезвые командиры. Личный состав просто поднимают ночью и под дулами автоматов и пистолетов отправляют штурмовать позиции.
Какая ситуация на фронте
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на:
- Лиманском,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Марьинском направлениях.
За прошедшие сутки, благодаря мужеству каждого воина, было отражено 58 атак противника на указанных направлениях.