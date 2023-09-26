Важно, чтоб они слушали, что говорит остальной мир, – евродепутат об участии РФ в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Анналена Бербок недавно заявила, что Германия выступает против исключения России из Совета Безопасности ООН. В конце концов, для такого решения не будет ни механизмов, ни голосов большинства членов организации.

Об этом в эксклюзивном интервью корреспондентке 24 Канала рассказал немецкий евродепутат Михаэль Галлер. В то же время, он подчеркнул, что режим Путина должен прислушаться к другим членам ООН.

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Какова будет дальнейшая судьба России в Совбезе ООН

Галлер подчеркнул, что Россия сейчас в ООН должна слушать мнение других стран, хочет она того или нет. Ведь это отражает отношение к стране-агрессору.

Я думаю, это важно, чтобы этот злой режим прислушивался к тому, что говорит остальной мир. Когда в ООН выступал президент Зеленский, а Лавров даже сидел с другой стороны, он должен был слушать, хотел он того или нет.

– сказал евродепутат.

Он также отметил, что у ООН было также дружеское фото президента Украины Зеленского и президента Южно-Африканской Республики Рамафосы. По словам депутата, визит африканских лидеров в Бучу и Ирпень, а затем к Путину, произвели на президента ЮАР продолжительный эффект.

"Именно поэтому Южная Африка не пригласила Путина на саммит БРИКС. По Римскому уставу они должны арестовать Путина, но они могли бы и проигнорировать это правило. Я думаю, что его отсутствие объясняется тем, что он получил четкий сигнал от южноафриканцев", – подчеркнул Галлер.

Он отметил, что все больше африканских стран признают и понимают, что высокие цены на зерновом рынке случились из-за России. И к этому страна-агрессор тоже должна прислушиваться.

Галлер отметил, что как бы Россию ни пытались выгнать из Совбеза ООН – это ни к чему не приведет. Однако можно использовать их присутствие в организации, чтобы передать им определенную информацию.

Почему Германия против исключения России из Совбеза ООН