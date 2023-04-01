Россия в Совбезе ООН: как реформировать мировые организации

1 апреля Россия начала свое председательство в Совбезе ООН. Это сигнал к тому, что нужно кардинально реформировать мировые институции и менять их правила.

Об этом в эфире 24 Канала заявил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он подчеркнул, правила, которые были заложены после Второй мировой войны, уже не действуют.

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Реформы должны были начаться давно

Иван Ус отметил, что об этом уже заявляют далеко не последние страны мира. В частности, ярким примером является заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он отметил необходимость отменить право вето в Совбезе ООН, которое есть у постоянных членов. Мол, оно "препятствует нормальному построению мира".

"Я думаю, это хорошее предложение. Нельзя сказать, что оно пророссийское или антироссийское. Оно касается всех членов Совбеза ООН. Эрдоган говорит, это правило не соответствует современности", – пояснил спикер.

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Война продемонстрировала серьезные пробелы

И это касается работы большинства мировых институций, считает главный консультант НИСИ. Реформировать нужно не только ООН. Например, Всемирная торговая организация не предусматривает исключение страны из своего состава – это правило формировалось в начале и до сих пор не изменено.

Поэтому мы видим, что Россия, подтолкнувшая мир к Третьей мировой войне, остается членом ВТО, ООН и в Совбезе имеет право вето. Это подрывает доверие к мировым институтам и его нужно вернуть,

– подчеркнул он.

Позиции России ухудшаются

Страна-агрессор выступала своеобразной "атзападной силой", которую могли бы поддержать страны с такими же взглядами. Она называла себя "второй армией мира". Впрочем, с начала полномасштабной войны все увидели, что это далеко не так. И это, по словам Ивана Уса, значительно ослабило позиции России.

"Эти страны понимают, что Россия не может возглавить "антизападное движение". А присоединиться к ней – значит поддержать сторону, которая проигрывает войну. Никто не хочет быть рядом со страной-неудачницей. Поэтому мы видим как сейчас меняется риторика стран, которые раньше поддерживали Россию", – сказал эксперт.

НАТО становится сильнее

Иван Ус отметил, что до начала полномасштабного вторжения о НАТО говорили, что она доживает свои последние дни. Впрочем, впоследствии организация получила своеобразное второе дыхание. Вместо того чтобы разваливаться, она начала разрастаться. Говорится о Финляндии, которая намерена присоединиться к НАТО.

"Здесь говорится не о каких-то слабых странах, а играющих весомую роль на Севере Европы. Надеюсь, через неделю Финляндия будет в НАТО – ей дали зеленый свет и граница России с НАТО стремительно вырастет", – резюмировал он.

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