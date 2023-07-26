Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Олег Жданов. Он объяснил действия России и ее цели.

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Попытка сменить рынок

17 июля истек очередной срок действия зернового соглашения, заключенного в прошлом году для разрешения продовольственного кризиса в мире. Но Россия заявила о своем выходе из нее. Страна-агрессор прибегла к открытым угрозам суднам, которые будут направляться в Черноморские порты Украины. Мол, будет расценивать их "как потенциальных перевозчиков военных грузов".

Это не только зерновое соглашение. Россия пытается перекроить мировой зерновой рынок. Она делает так, чтобы даже через некоторое время мы не смогли возобновить зерновое соглашение в результате разрушения портовой инфраструктуры,

– сказал Жданов.

Отметим, на прошлой неделе Россия обстреливала Одесскую область, разрушая портовую инфраструктуру и продовольствие. Так, было уничтожено 60 тысяч тонн агропродукции, которые должны были отправиться в Китай, и многое другое.

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Дальнейшие возможные провокации

В свою очередь в американской разведке рассматривают разные планы провокаций в Черном море от России. В частности, не исключают операцию под "фальшивым" флагом. Все эти действия могут быть направлены на то, чтобы обвинить Украину.

"Это может быть или захват с потоплением судна какого-либо другого государства, чтобы обвинить в этом Украину. Или его повреждение, но это должно быть распространено на весь мир. Россия проводит зерновой геноцид. Она проводит работу полного выбивания Украины из зернового рынка. При этом сразу же предлагает собственное зерно", – пояснил военный эксперт.

На днях Владимир Путин сделал очередное циничное заявление, где сказал якобы "не выполнялись условия", зерновое соглашение "не оправдало своего гуманитарного назначения" и потому страна-оккупант вышла из него. При этом Россия сразу предлагает "свое" зерно.

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