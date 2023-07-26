Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив дії Росії та її мету.

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Спроба змінити ринок

17 липня минув черговий термін дії зернової угоди, яка була укладена минулого року для вирішення продовольчої кризи у світі. Але Росія заявила про свій вихід з неї. Країна-агресорка вдалася до відкритих погроз суднам, які прямуватимуть до Чорноморських портів України. Мовляв, розцінюватиме їх "як потенційних перевізників військових вантажів".

Це не лише зернова угода. Росія намагається перекроїти світовий зерновий ринок. Вона робить так, щоб навіть через певний час ми не змогли відновити зернову угоду в результаті руйнування портової інфраструктури,

– сказав Жданов.

Зазначимо, протягом минулого тижня Росія обстрілювала Одеську область, руйнуючи портову інфраструктуру та продовольство. Так, було знищено 60 тисяч тонн агропродукції, які мали відправитися до Китаю, та багато іншого.

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Подальші можливі провокації

У свою чергу в американській розвідці розглядають різні плани провокацій в Чорному морі від Росії. Зокрема, не виключають операцію під "фальшивим" прапором. Всі ці дії можуть бути направлені на те, щоб звинуватити Україну.

"Це може бути або захоплення з потопленням судна якоїсь іншої держави, щоб звинуватити в цьому Україну. Або його пошкодження, але це має бути розповсюджено на весь світ. Росія проводить зерновий геноцид. Вони проводять роботу з повного вибивання України із зернового ринку. При цьому одразу ж пропонують власне зерно", – пояснив військовий експерт.

Так, днями Владімір Путін зробив чергову цинічну заяву, де сказав буцімто "не виконувалися умови", зернова угода "не виправдала свого гуманітарного призначення" і тому країна-окупантка вийшла з неї. Натомість Росія одразу пропонує "своє" зерно.

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