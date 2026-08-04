Россия совершила атаку на Киев с помощью дронов: в столице раздавались взрывы

Во вторник, 4 августа, Россия осуществила атаку на Украину ракетами "Шахед". В Киеве объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал.

Какова ситуация в Киеве?

Вечером 4 августа в Киеве дважды объявляли тревогу. Сначала в 18:06, она длилась до 18:44. Затем в 19:27, отбой был дан в 21:05.

В 20:48 Воздушные силы предупреждали о реактивном БПЛА, который двигался курсом на Киев с севера.

По сообщениям телеграм-каналов, БПЛА типа "Шахед" летел в сторону микрорайона Выдубичи в Печерском районе, однако его сбили. Около 20:55 жители столицы услышали взрыв.

Информации о пострадавших пока нет.

Также во вторник, 4 августа, Россия атаковала беспилотниками Киевскую область. В Броварском районе пострадала женщина.

Утром того же дня страна-агрессор нанесла удары по гражданской инфраструктуре Украины. Под ударом оказались Одесская и Николаевская области. В результате удара погибла 89-летняя женщина. Еще семь человек получили травмы. Среди пострадавших – две девочки в возрасте 2 и 12 лет.