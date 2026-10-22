Россия атаковала Львовскую область дронами: в регионе действовала ПВО

Днем 22 октября российские войска наносят новые удары по Украине. Под атакой ударных дронов оказалась Львовская область.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Каковы последствия?

Взрывы во Львовской области произошли во время одной из воздушных тревог. В частности, об угрозе атаки дронов было объявлено в 13:48, и она продолжалась до 14:02.

В ОВА уточнили, что в это время в регионе работали силы ПВО. Бойцам удалось сбить беспилотник противника. Последствия пока не зафиксированы.

Предварительно, без пострадавших и разрушений,

– уточнил Козицкий.

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Напомним, накануне ночью российский реактивный БПЛА атаковал предприятие в Жовковской общине Львовской области. В результате обстрела пострадали двое работников, их состояние оценивается как средней тяжести. На территории предприятия возник пожар, ликвидированный ГСЧС.