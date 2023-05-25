Массированная атака "Шахедами" на Киев: ПВО уничтожило все цели на подходе к столице

Ночью против 25 мая оккупанты в очередной раз атаковали Киев с воздуха. Предварительно, враг применил "Шахеды". Атака была массированной и происходила несколько волн.

По словам начальника КМВА Сергея Попка, Киев продолжает оставаться одной из главных целей врага в этой войне. На столицу оккупанты запускали атакующие дроны группами и с интервалами. В общей сложности тревога здесь длилась более 3 часов.

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Удары по Киеву не допущены

Как рассказал Попко, так армия Кремля пытается достичь поставленных целей, в том числе и истощить ПВО.

Дули! Украинские ангелы неба не дали шансов агрессору. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены! В тысячный раз благодарим ПВО за отличную работу!

– подчеркнул начальник КГВА.

Он добавил, что это уже двенадцатое нападение на столицу с неба в мае. Этому предшествовала самая длинная пауза в этом месяце, продолжавшаяся 4 дня.

"Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Берегите себя, неукоснительно соблюдайте правила безопасности, своими ответственными действиями вы ежедневно приближаете мир в Украине после нашей Победы!" – подытожил Попко.

Заметим, что враг атаковал "Шахедами" не только Киев. Взрывы также слышали жители Львовщины, Хмельнитчины и Буковины. Предварительно там работала ПВО.

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