Россия представила дрон "Голубь" с ИИ: командир экипажа БпЛА указал на угрозу

Российская армия, как бы там ни было, развивается во время боевых действий. Они не только совершенствуют имеющееся оружие, но и производят новое. Это касается и дронов.

Новая разработка России – дрон "Голубь", который якобы оснащен функциями искусственного интеллекта. Действительно ли качественный этот БпЛА, 24 Каналу рассказал Андрей Отченаш – командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4 Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ.

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Новая российская разработка

На войне развиваются не только украинские технологии, но и российские. Оккупанты они также быстро учатся. В частности, недавно Россия разработала квадрокоптер-бомбардировщик "Голубь". Заявлено, что он якобы способен нести большое количество гранат и работает по системе машинного зрения.

Сейчас на линии, где оборону держит бригада "Рубеж", мы не заметили подобного применения. Но рано или поздно это должно было случиться. То есть я вообще удивлен, что они не начали использовать подобные "коптеры" еще раньше,

– отметил Андрей Отченаш.

Военный также объяснил, что эту разработку россиян не стоит недооценивать. По его словам, это действительно качественное оружие, которое можно эффективно использовать при правильных знаниях и при правильном использовании.