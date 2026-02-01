Политолог и эксперт-международник Александр Леонов объяснил 24 Каналу, что в отличие от вербальной дискуссии вокруг Гренландии, Россия бомбит украинские роддома и гражданскую инфраструктуру.

Что показывает пример Гренландии о новой реальности для Европы?

Важно! Россия в ООН пыталась поставить знак равенства между оккупацией украинских территорий и обсуждениями по Гренландии, которые усилились после заявлений президента США Дональда Трампа.

Ситуация с Гренландией показала, что возвращение к старым порядкам не будет, как справедливо отметил премьер-министр Канады Марк Карни, поэтому Европа должна думать и действовать в новых реалиях.

США уже уменьшили градус, и сейчас речь идет только о возможности для построения американских военных баз на острове. Никто не пошел на прямую военную агрессию.

В 2012 году Украина и Россия имели ратифицированное парламентами соглашение о дружбе и стратегическом сотрудничестве, где Россия признала Крым и Севастополь частью Украины. Были соглашения о границах, делимитации и демаркации. Поэтому в истории с Россией – это прямая агрессия,

– объяснил Леонов.

Ситуация с Гренландией принципиально другая – остров активно выступает за независимость, и практически все гренландские партии это поддерживают. Главное, что все происходит в рамках переговоров, диалога и дискуссии, а не силовым путем.

