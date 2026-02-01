Політолог та експерт-міжнародник Олександр Леонов пояснив 24 Каналу, що на відміну від вербальної дискусії навколо Гренландії, Росія бомбить українські пологові будинки та цивільну інфраструктуру.

Що показує приклад Гренландії про нову реальність для Європи?

Важливо! Росія в ООН намагалася поставити знак рівності між окупацією українських територій і обговореннями щодо Гренландії, які посилилися після заяв президента США Дональда Трампа.

Ситуація з Гренландією показала, що повернення до старих порядків не буде, як слушно зазначив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, тому Європа має думати та діяти в нових реаліях.

США вже зменшили градус, і зараз мова йде лише про можливості для побудови американських військових баз на острові. Ніхто не пішов на пряму воєнну агресію.

У 2012 році Україна і Росія мали ратифіковану парламентами угоду про дружбу і стратегічне співробітництво, де Росія визнала Крим і Севастополь частиною України. Були угоди про кордони, делімітацію та демаркацію. Тому в історії з Росією – це пряма агресія,

– пояснив Леонов.

Ситуація з Гренландією принципово інша – острів активно виступає за незалежність, і практично всі гренландські партії це підтримують. Головне, що все відбувається в рамках переговорів, діалогу та дискусії, а не силовим шляхом.

Що ще відомо щодо ситуації з Гренландією?