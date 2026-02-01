Політолог та експерт-міжнародник Олександр Леонов пояснив 24 Каналу, що на відміну від вербальної дискусії навколо Гренландії, Росія бомбить українські пологові будинки та цивільну інфраструктуру.
Дивіться також: Воює "чужими руками": Лавров звинуватив Європу у підготовці до війни з Росією
Що показує приклад Гренландії про нову реальність для Європи?
Важливо! Росія в ООН намагалася поставити знак рівності між окупацією українських територій і обговореннями щодо Гренландії, які посилилися після заяв президента США Дональда Трампа.
Ситуація з Гренландією показала, що повернення до старих порядків не буде, як слушно зазначив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, тому Європа має думати та діяти в нових реаліях.
США вже зменшили градус, і зараз мова йде лише про можливості для побудови американських військових баз на острові. Ніхто не пішов на пряму воєнну агресію.
У 2012 році Україна і Росія мали ратифіковану парламентами угоду про дружбу і стратегічне співробітництво, де Росія визнала Крим і Севастополь частиною України. Були угоди про кордони, делімітацію та демаркацію. Тому в історії з Росією – це пряма агресія,
– пояснив Леонов.
Ситуація з Гренландією принципово інша – острів активно виступає за незалежність, і практично всі гренландські партії це підтримують. Головне, що все відбувається в рамках переговорів, діалогу та дискусії, а не силовим шляхом.
Що ще відомо щодо ситуації з Гренландією?
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що принцип самовизначення не може бути підставою для Криму та Донбасу, адже відповідно до правового висновку ключовим залишається принцип територіальної цілісності України.
- Президент Зеленський застеріг, що події навколо Гренландії можуть бути використані як небезпечний прецедент для легітимізації окупації чужих територій, зокрема українських.
- Україна має передусім спиратися на власні можливості, адже не входить до НАТО.