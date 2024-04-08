Есть необычные перемещения: куда оккупанты тянут технику и новые подразделения через Мариуполь

На временно оккупированных территориях Украины активизировались военные перемещения россиян. Зафиксировано движение колонн техники в направлении Запорожской области.

Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя, рассказал 24 Каналу, что в сторону Запорожья везут БМП и танки. Он отметил, что техники достаточно много, но она не новая – ее везут из ремонта.

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"Очень хорошо, что это не новая техника, не новые поставки. Это то, что было завезено с линии фронта на территорию Новоазовского района, где есть несколько баз. Там они отремонтировали эту технику и тянут ее обратно", – сказал Андрющенко.

Россия стягивает технику

Советник городского головы Мариуполя сообщил, о новых подразделениях с боекомплектами, которые движутся в Запорожскую область в направлении Бердянска и Розовки.

Также заметил, что местные жители сообщают о бетонных конструкциях, которые возят оккупанты.

Есть необычные перемещения. Они подобное (бетонные конструкции – 24 канал) зарывали в землю, но на своей территории мы не видим активных строек фортификационных сооружений. Это означает, что мы или не видим, где они строят что-то заново, или они что-то придумали для укрепления линии фронта. Еще пытаемся узнать,

– рассказал Петр Андрющенко.

Чего ожидать от активности России

По словам Андрющенко, последнее время колонны российской техники активно направляются в сторону Запорожской области. Колонны проезжают Бердянск и едут в сторону Приморска, Токмака, Урожайного.

Не могу сказать, что это какая-то критическая ситуация. Они пытаются давить по разным участкам фронта, но этого будет недостаточно, чтобы создать новую Авдеевку. Нет у них такого ресурса – через нас (Мариуполь – 24 Канал) он точно не едет,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

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