Россияне стянули 30 тысяч военных в Мариуполь: какая стратегия врага

По информации мэрии Мариуполя, в оккупированном городе за последнюю неделю увеличилось количество российских войск. Однако Мариуполь не является конечной точкой предназначения для россиян.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин. Как сообщили в мэрии Мариуполя, сейчас в городе уже находится около 30 тысяч российских оккупантов.

Читайте также Живой щит: россияне хотят сделать в Мариуполе концлагерь для украинцев

По словам Забавина, россияне останавливаются в Мариуполе только на определенный период.

"Российские оккупанты используют Мариуполь как логистический и военный хаб. То есть через Мариуполь происходит транзит военной техники и захватчиков в Запорожскую и Херсонскую области", – сказал депутат Мариупольского горсовета.

Он объяснил, что на эти направления Россия завозит технику и солдат именно через Мариуполь, ведь через Крым может перебросить только ограниченное количество ресурсов.

Стратегия оккупантов в Мариуполе

Как рассказал Забавин, командование оккупантов пытается рассредоточить своих военных в Мариуполе.

Помня опыт Макеевки в Донецкой области, где был "хлопок", россияне пытаются расселять своих военных террористов по домам частного сектора,

– сообщил депутат.

Он добавил, что стратегия оккупантов состоит в том, чтобы не размещать большую группировку своих войск в одном месте.

Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ

Напомним, в ночь на 1 января ВСУ нанесли удар по профтехучилищу в Макеевке Донецкой области. В момент взрыва в здании находились несколько сотен российских мобилизованных. В результате "хлопка" погибли по меньшей мере 300 оккупантов.

Забавин добавил, что российские захватчики усиливают фортификационные сооружения возле сел, расположенных недалеко от Мариуполя. Более того, россияне возводят новые дома в городе, имея на них странные планы.

"Все, что оккупанты строят для своей пропагандистской картинки, они возводят с западной стороны города. То есть когда будет украинское контрнаступление, они планируют эти жилые кварталы использовать для обороны", – сказал депутат Мариупольского горсовета.

Ситуация в Мариуполе: коротко