Россия стянула полмиллиона солдат: будут ли они идти в наступление

Появилась информация от DeepState, что россияне стянули на оккупированные территории и к границам с Украиной более 500 тысяч военных. Однако такая цифра не является настолько большой, как может показаться на первый взгляд.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что для наступательных операций нужны не только люди, но и определенная инфраструктура. Кроме того, большой процент от этой цифры – это просто вспомогательный личный состав.

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Пойдут ли россияне в наступление

По словам Ступака, только ГУР может точно сказать, на каком направлении и для чего россияне могут использовать этих лиц. Однако наличие людей еще не означает, что оккупанты готовы идти в наступление. Должны быть госпитали, военные должны быть обеспечены провизией и амуницией. В каждой армии есть свое руководство – штаб управления войсками. Это штабы, адъютанты, командиры и большое количество вспомогательного персонала.

Если сказать в процентах, то это точно не менее 20% от общего количества, и это они не вовлечены в боевых действиях,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Именно поэтому можно считать, что как минимум 100 тысяч – это вспомогательный личный состав.

Почему россияне стягивают силы в Харьковскую область

В Харьковской области россияне сейчас прекратили активные наступательные действия и вынуждены передислоцировать свои войска с Юга в Россию, а затем на Север. Также есть перемещение военной техники из Краматорска, с Кураховского направления, в Харьковскую область. Это означает, что оккупантам не хватает ресурса для поддержки наступления.

Также Ступак отметил, что те потери вражеской техники, которые есть, не означают, что она полностью уничтожена. Например, определенные танки могут сгореть полностью, а другие быть только поврежденными или заброшенными.

Есть у россиян возможность, к сожалению, буксировать эту технику к себе обратно, ремонтировать пару дней, недель, месяцев и потом снова возвращать на поле боя,

– добавил экс-сотрудник СБУ.

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