Такого не было последние 30 лет: Россия наращивает мощности по производству двигателей для ракет

Россия наращивает мощности, чтобы производить двигатели для ракет. В частности, россияне ведут строительные работы на пяти заводах.

24 Канал пишет со ссылкой на IISS, что на заводах производят твердотопливные ракетные двигатели. К такому выводу пришли, проанализировав спутниковые снимки Maxar Technologies, сделанные в июле, сентябре и октябре 2024 года.

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Что известно о наращивании мощностей Россией

Научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Фабиан Гинц написал, что американские чиновники называют это "самым амбициозным расширением военного производства со времен СССР".

Последние спутниковые снимки свидетельствуют о том, что строительные работы ведутся во многих местах, включая возможную реконструкцию спящих объектов советских времен и строительство новой инфраструктуры. Эта работа заслуживает внимания, учитывая, что за последние 30 лет было мало свидетельств о расширении или реконструкции,

– говорят в институте.

Там объяснили, что в России только в 2023 году, через три десятилетия после распада Советского Союза, появились значительные инвестиции.

Сейчас есть мало данных о том, какие типы двигателей производят на территории комплекса Бийск II в Алтайском крае. В презентации компании пишут, что там изготавливают двигатели как для советских баллистических ракет, так и для новых ракет "Булава", которые могут нести ядерное оружие. В документе ЦРУ, который рассекретили, говорится, что на этом объекте могли производить верхнюю часть корпуса двигателя для ракетного комплекса "Тополь".

Россия пытается развивать военное производство / Фото Maxar Technologies

Хотя сообщения российской прессы и рассекреченные документы ЦРУ дают определенную информацию о типах двигателей, которые исторически и сейчас производились на этих объектах, однако конкретная цель недавних расширений остается непонятной.

Определение цели осложняется вероятностью того, что в разработку и производство двигателей для одной ракетной системы могут быть вовлечены несколько заводов. Эта неопределенность затрудняет возможность точно указать, к какой именно ракетной программе или категории принадлежит конкретное расширение,

– отметил Фабиан Гинц.

По словам специалиста, импорт баллистических ракет из Ирана и Северной Кореи указывает на то, что производство ракет малой дальности в России недостаточно, чтобы удовлетворить потребности россиян для войны против Украины.

В свою очередь расширение мощностей по производству твердотопливных двигателей может дать России возможность: