Прогноз неутешительный: Андрющенко предположил, когда Россия завершит новую железную дорогу
Российские СМИ сообщают, что оккупанты готовы к полноценному запуску новой железной дороги, которая будет соединять Ростов-на-Дону и временно оккупированный Мариуполь. Возможно, уже вскоре враг объявит о движении первого поезда.
Сейчас уже зафиксировали тестовый запуск поезда. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
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Это уже финальная стадия
Петр Андрющенко отметил, что был зафиксирован грузовой поезд на железной дороге. Его вагоны были пустыми. Его состав стоит в порту Мариуполя на выезде, не для разгрузки. Это было очередное тестовое движение.
"Это уже финальная стадия. Думаю, что, возможно, даже на этой неделе мы увидим первый поезд. Думаю, они его проанонсируют. Поезда, которые зафиксированы – это поезда железной дороги, которые завязаны на строительстве. Потому что они строят определенные станции возле поселка Гранитное. Поэтому эти поезда возят строительные материалы, рельсы, инженеров и так далее", – сказал он.
Также заметили маневровые тепловозы, которые тренируются прогонять эти участки. Советник мэра Мариуполя предположил, что они выстраивают карту прогона, с какой скоростью, на каком участке можно ехать в грузовом поезде.
Поэтому, к сожалению, наш прогноз остается неутешительным. Как мы говорили с самого начала, это конец мая – начало июня. Искренне надеюсь, что ВСУ обратят внимание на эти два моста. Особенно после того, как мы поразили железнодорожный паром, который курсировал в Керчи. И логично перерезать эту ветку, чтобы нельзя было никак поставлять ничего с железной дороги на линию фронта,
– подчеркнул чиновник.
Последние новости Мариуполя
- Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал, что российские оккупанты пытаются построить 2 ветки железной дороги в Донецкой области. Врагу нужна какая-то альтернатива. Кроме того, нижняя ветка важна для захватчиков, чтобы использовать Бердянский и Мариупольский порты для перевозки военной техники и оружия в больших объемах.
- Уже не впервые появляется информация, что через территорию временно оккупированного Мариуполя Россия переправляет свои войска в направлении Бердянска. Петр Андрющенко отметил, что сейчас количество техники и личного состава значительно увеличилось и пока неизвестно, какая цель этих накоплений.
- Дмитрий Забавин сообщил, что враг построил целую систему, чтобы следить за жителями города, поэтому мариупольцы находятся под тотальным контролем. Захватчики проверяют телефоны даже у маленьких детей.