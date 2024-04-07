"Под контролем ВСУ": как россияне готовятся к обороне в Крыму

После шторма, который смыл российскую оборону, оккупанты возобновили строительство фортификаций в Крыму. Поскольку через полуостров перебрасывается довольно много вражеских войск. Это милитарный хаб для фронта на Южном направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что российские оккупанты пытаются решить проблемы с ПВО. Как враг готовится к обороне и из-за чего беспокоится – читайте в материале.

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Какова оборона врага в Крыму

Братчук отметил, что оккупированный Крым остается милитарным хабом захватчиков по личному составу, боевых комплектах, бронированной и автомобильной технике. Прежде всего для того, чтобы усиливать российскую группировку на Херсонском и Запорожском направлениях.

Информационно россияне демонстрируют, что не волнуются, что все у них под контролем. Под каким контролем? Разве что Вооруженных Сил Украины. Мы это видим. Враг это чувствует на себе,

– сказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Захватчики пытаются "залатать дыры", которые возникли в противовоздушной обороне. В частности, начали восстанавливать защитные сооружения, которые являются достаточно прочными, как они считают. Впрочем, штор показал "устойчивость" построенных сооружений, когда смыл оборонительные укрепления. Также оккупанты выставляют мешки и пулеметы на набережной в Евпатории.

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Заметим, что россиян серьезно беспокоит состояние оборонительных сооружений на Перекопском перешейке. Они надеются, что удастся запустить железную дорогу из России через оккупированные территории в Крым. Даже демонстрируют, что уже в ближайшее время должны завершить строительство.

В то же время напомню, в частности, для россиян, что в любом случае железная дорога будет находиться под досягаемостью нашего оружия. Также никто не отменял диверсионную работу. Надеюсь, она будет,

– подчеркнул Сергей Братчук.

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