Испугались: оккупанты возводят оборонные линии возле Феодосии, в Симферополь перекидывают ПВО

2 октября 2023, 11:24
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Источник:

"Атеш"

Российские оккупанты на фоне атак ВСУ по Крыму, вероятно, паникуют. Ведь Кремль строит оборонительные линии у Феодосии, а также опрокидывает ПВО в Симферополь.

Соответствующую информацию выяснило партизанское движение "Атеш". Они ведь отметили, что ездят временно оккупированным Крымом и собирают данные об обороне россиян на полуострове. Следует заметить, что враги боятся краха Крымского моста, однако методы его защиты россияне используют бестолковые.

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Что известно об обороне россиян в Феодосийском районе

После успешных атак украинских сил по военным объектам в Крыму и успехов на поле боя оккупанты начали строительство новых фортификаций на полуострове,
– объяснили партизаны.

В "Атеше" отметили, что они сформировали группы, которые ездят по всему Крыму и собирают информацию об оборонных сооружениях. По их данным, враги строят оборону у Феодосии:

  • "зубы дракона" со стороны Феодосии (45.156696, 35.578420);
  • укрепление и фортификации – со стороны Батального (45.178972, 35.560656).

"Зубы дракона" будут сломаны!.. Мы сделаем все возможное для их удачного прорыва Сил обороны Украины", – пообещали партизаны.

Россия строит оборону у Феодосии

 

Какую оборону построили россияне в Феодосийском районе: смотрите видео

Россия опрокидывает в Крым ПВО

Партизаны зафиксировали, что Россия опрокидывает в Крым комплекс противовоздушной обороны, который оккупанты вынуждены были расконсервировать.

Наш агент зафиксировал опрокидывание ЗРК "Оса" и личный состав российских войск в сторону Симферополя. Это старый комплекс, который начал использоваться еще с 70-х годов прошлого столетия,
– заявили партизаны.

Они уточнили, что враги уже не могут закрыть существующим ПВО даже свои военные объекты в Крыму.

Россия перебрасывает в Крым расконсервированное ПВО: смотрите видео

Кроме того, партизаны отметили, что более современные средства ПВО врагов уничтожают ВСУ и партизаны также прилагают к этому все усилия.

Последние новости из Крыма

  • Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал, что оккупанты вывели дополнительные корабли пограничной службы для охраны Крымского моста. Кроме того, враги при малейшей вероятности угрозы перекрывают Крымский мост полностью.
  • Кроме того, Кремль так боится украинских дронов, что перебрасывает свои боевые катера сухопутными путями. В частности, враги перебросили российские боевые катера типа "Раптор" по трассе Н06 в сторону Севастополя. Эти катера оккупанты используют для патрулирования береговой линии Крыма.
  • Также Наталья Гуменюк объяснила, как удары наших войск по Крыму повлияли на логистику россиян. По словам чиновника, теперь враждебная логистика усложнена и замедлена.
Автор: Діана Квасневська