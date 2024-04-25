Наращивают оборону: к чему уже сейчас готовятся россияне в Крыму

Российские оккупанты активизировали строительство укреплений по всей территории временно оккупированного Крыма и даже возле Херсонщины. Такую информацию фиксируют партизаны, поэтому враг, вероятно, рассматривает вариант обороны.

Военный любой армии мира всегда готовится к худшему сценарию. Об этом 24 Каналу рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что именно поэтому российские штабы нарабатывают различные варианты развития войны.

Смотрите также Работа идет интенсивно, – Братчук прокомментировал атаки по Крыму

К чему готовятся россияне

Оккупанты не исключают возможность форсировать Днепр и разрабатывают такие сценарии. Для этого они удерживают около трех дивизий – это более 60 тысяч оккупантов, которые находятся вдоль левого берега.

Враг понимает, что как только поступит авиация, средства дальнего поражения, появится возможность форсировать Днепр, то мы начнем двигаться в направлении Крыма. Это может быть в 2024 году, и в следующем,

– сказал Роман Свитан.

Сейчас вопрос только в том, когда поступит помощь, в частности дальнобойные ракеты ATACMS. Это оружие в достаточном количестве позволит нам контролировать Южное направление. Прежде всего говорится об участке с Крынок на Армянск и выход на Скадовск.

Нам нужна также морская компонента. Великобритания передаст десяток катеров, которые могут пройти 50 километров, если это понадобится. Поэтому россияне уже давно приняли решение укреплять Крымский полуостров, туда перебросили дополнительные воинские части, чтобы его оборонять

– рассказал полковник ВСУ в запасе.

Для врага это направление тяжелое для обороны, этим и объясняется, почему россияне так активно создают новые рубежи для защиты.

Актуальные новости Крыма