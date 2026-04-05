Путин мечтает захватить Донбасс до конца 2026 года, но российские z-блогеры, которые ближе к реалиям фронта, настроены более скептически. Несмотря на многочисленное превосходство, российская армия истощена, а разведывательные возможности ограничены.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил 24 Каналу, что Силы обороны проводят успешные контратаки в южной операционной зоне, поэтому россияне вынуждены перебрасывать подразделения для усиления.

Почему россияне теряют контроль над ситуацией на фронте?

Россияне не могут мониторить поле боя в режиме реального времени из-за проблем со Starlink и пропускной способностью интернета. Поэтому украинские силы могут незаметно занимать новые позиции и ставить противника перед фактом уже отбитых территорий.

5-я общевойсковая армия России усиливает наступление возле Гуляйполя. Однако Силы обороны проводят контратаки, и почти все российские войска из Днепропетровской области были отброшены, и даже освобождены некоторые населенные пункты,

– сказал Братчук.

29-я и 36-я общевойсковые армии только начали появляться на южном фронте как подкрепление. Россияне вынуждены были перебросить формирования из-под Покровско-Мирноградской агломерации, чтобы компенсировать потери.

"Критика z-блогеров – это внутреннее российское болото, но недовольство только нарастает. Z-блогеры ближе к фронту и российским солдатам, и находятся в постоянном контакте с ними. А значит знают гораздо больше информации, чем та, которая доходит до высшего руководства, которое слышит о захвате Купянска и фантастических продвижениях до Днепра", – объяснил Братчук.

Сейчас российская армия не имеет достаточных ресурсов для продолжения интенсивных операций, которые бы дали ей стратегическое преимущество над Силами обороны, несмотря на численное преимущество и значительно более мощную авиационную компоненту.

Украинские военные работают над истощением противника и пока все удается. Однако россияне все еще осуществляют тактические продвижения, хоть и медленнее и менее эффективно, чем раньше.

Обратите внимание! Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что россияне усилят действия на фронте до 9 мая, чтобы продемонстрировать обществу хоть какие-то "победы". Армия противника, вероятно, активизируется возле Покровского. Основные усилия россияне направят на Покровск и Мирноград.

