Россия терроризировала Смелу дронами и ракетами, есть пострадавшие: жуткие фото

В воскресенье, 29 июня, Россия нанесла комбинированный удар по украинским городам. Ликвидация последствий атаки продолжается и в Смеле Черкасской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.

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Детали атаки на Смелу сегодня

По словам Табурца, сейчас рядом с жителями Смелы все необходимые службы, развернут оперативный штаб.

По состоянию на утро известно о шести пострадавших, из которых один ребенок. Им оказывают необходимую помощь.

По предварительным данным, повреждены три девятиэтажки. Существенно разрушен также местный колледж Национального университета пищевых технологий,

– указал глава ОВА,

Сейчас продолжается обследование. По результатам станет известно окончательный объем нанесенного ущерба.

В ГСЧС сообщили, что ликвидировали два пожара, эвакуировали 70 человек и освободили мужчину из лифтовой шахты. На месте работают 81 спасатель и 30 единиц техники.

Ликвидация последствий атаки на Смелу: смотрите видео

Заметим, во время последней атаки пострадали ряд регионов Украины. В Ивано-Франковской области обломки вражеских целей упали на территории частных хозяйств, а в Львовской области оккупанты целились по критической инфраструктуре.