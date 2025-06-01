Россия терроризировала Смелу дронами и ракетами, есть пострадавшие: жуткие фото
- Россия нанесла комбинированный удар по городу Смела, Черкасская область, повреждены три девятиэтажки и местный колледж.
- В результате атаки пострадали шесть человек, включая одного ребенка; на месте работают необходимые службы и оперативный штаб.
В воскресенье, 29 июня, Россия нанесла комбинированный удар по украинским городам. Ликвидация последствий атаки продолжается и в Смеле Черкасской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.
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Детали атаки на Смелу сегодня
По словам Табурца, сейчас рядом с жителями Смелы все необходимые службы, развернут оперативный штаб.
По состоянию на утро известно о шести пострадавших, из которых один ребенок. Им оказывают необходимую помощь.
По предварительным данным, повреждены три девятиэтажки. Существенно разрушен также местный колледж Национального университета пищевых технологий,
– указал глава ОВА,
Сейчас продолжается обследование. По результатам станет известно окончательный объем нанесенного ущерба.
В ГСЧС сообщили, что ликвидировали два пожара, эвакуировали 70 человек и освободили мужчину из лифтовой шахты. На месте работают 81 спасатель и 30 единиц техники.
Ликвидация последствий атаки на Смелу: смотрите видео
Заметим, во время последней атаки пострадали ряд регионов Украины. В Ивано-Франковской области обломки вражеских целей упали на территории частных хозяйств, а в Львовской области оккупанты целились по критической инфраструктуре.