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30 октября, 22:05
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Обновлено - 22:26, 30 октября

Россия терроризирует Киев: есть попадание в объект критической инфраструктуры

Даниил Жоров

В пятницу, 30 октября, Россия запустила реактивные БПЛА на Киев. Страна-агрессорка нанесла удар по объекту критической инфраструктуры.

В некоторых районах исчез свет. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. 

Что известно о последствиях атаки? 

Вечером 30 октября Россия атаковала объект критической инфраструктуры в Киеве. Около 22:03 раздались взрывы. 

Впоследствии в части районов города после взрывов исчез свет. Кличко написал, что в Шевченковском районе повреждено остекление в 14-этажном жилом доме на уровне 6-7 этажей. Пожара нет. 

Экстренные службы направляются на место.

Напомним, что страна-агрессорка постоянно бьет по мирным городам. Вечером 29 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. В результате обстрела обесточена часть потребителей города и его близлежащих районов. 

Связанные темы:

Война России с Украиной
Виталий Кличко Взрывы в Киеве Обстрел Киева
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