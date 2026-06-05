В России тестируют новую единую систему управления боем для своих войск в Украине, – ISW

Россияне тестируют новую информационную систему управления боевыми действиями для войск, задействованных в войне против Украины. Вероятно, ее планируют развернуть совместно с международными партнерами во время стратегических командно-штабных учений "Центр-2026", которые состоятся в сентябре.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Что известно о новой российской системе управления боем?

3 июня в Москве, во время встречи министров обороны стран ОДКБ, российское Минобороны заявило об испытании новой информационной системы для войск, участвующих в войне против Украины.

Отмечается, что система объединяет процессы командования и управления в единую сеть - от уровня взвода до крупных военных формирований.

По данным ISW, государственный оборонный концерн "Ростех" представил элементы разведывательных и ударных комплексов, среди которых – и новая информационная система управления, обеспечивающая интегрированное командование на всех уровнях.

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Центральная группировка войск, которая воюет в Украине, завершает боевые испытания этой системы. Ожидается, что до сентября 2026 года ее внедрят во всех подразделениях этой группировки.

Кроме того, в начале мая стало известно, что новый заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин координирует разработку и внедрение цифровой системы для повышения ситуационной осведомленности и поддержки решений командиров.

Указанные сроки совпадают с проведением учений "Центр-2026", которые запланированы на 28 сентября – 3 октября. В них, как ожидается, примут участие более 10 иностранных военных контингентов, в частности из стран ОДКБ.

Аналитики предполагают, что во время этих учений Россия может представить новую систему управления информацией союзникам, чтобы продемонстрировать опыт ведения боевых действий в Украине и отработать взаимодействие с иностранными подразделениями под своим оперативным руководством.

Напомним, ранее аналитики ISW писали, что российский диктатор Владимир Путин не соглашается сокращать расходы на оборону и останавливать войну против Украины, несмотря на предостережения своих чиновников. Российский диктатор до сих пор продолжает верить в собственную победу.