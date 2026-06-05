Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Що відомо про нову російську систему управління боєм?

3 червня у Москві, під час зустрічі міністрів оборони країн ОДКБ, російське Міноборони заявило про випробування нової інформаційної системи для військ, які беруть участь у війні проти України.

Зазначається, що система об'єднує процеси командування та управління в єдину мережу — від рівня взводу до великих військових формувань.

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За даними ISW, державний оборонний концерн "Ростех" презентував елементи розвідувальних і ударних комплексів, серед яких – і нова інформаційна система управління, що забезпечує інтегроване командування на всіх рівнях.

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов повідомив, що Центральне угруповання військ, яке воює в Україні, завершує бойові випробування цієї системи. Очікується, що до вересня 2026 року її впровадять у всіх підрозділах цього угруповання.

Крім того, на початку травня стало відомо, що новий заступник міністра оборони Дмитро Щербінін координує розроблення та впровадження цифрової системи для підвищення ситуаційної обізнаності та підтримки рішень командирів.

Зазначені терміни збігаються з проведенням навчань "Центр-2026", які заплановані на 28 вересня – 3 жовтня. У них, як очікується, візьмуть участь понад 10 іноземних військових контингентів, зокрема з країн ОДКБ.

Аналітики припускають, що під час цих навчань Росія може представити нову систему управління інформацією союзникам, щоб продемонструвати досвід ведення бойових дій в Україні та відпрацювати взаємодію з іноземними підрозділами під своїм оперативним керівництвом.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW писали, що російський диктатор Володимир Путін не погоджується скорочувати витрати на оборону і зупиняти війну проти України, попри застереження своїх чиновників. Російський диктатор досі продовжує вірити у власну перемогу.