Россия требует официально отозвать обещание за 2008 год от НАТО о вступлении Украины
Источник:МИД России
В России снова истерят из-за вероятных действий Запада в отношении НАТО. В частности на этот раз Кремль требует официально отозвать обещание за 2008 год от НАТО о вступлении Украины.
Речь идет об известном решении Бухарестского саммита от 2008 года относительно того, что Украина и Грузия станут членами Альянса. Об этом 10 декабря заявила в Министерстве иностранных дел России.
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У России снова истерика из-за НАТО
В Кремле заявили якобы "взят курс на втягивание Украины в НАТО, что грозит появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем до Центральной России и других дестабилизирующих вооружений".
Там также заявили, что якобы "такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы для нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе".
В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участниц ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других",
– говорится в сообщении.
В Кремле также заявили, что якобы "страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам". Это традиционная для российской пропаганды риторика. В частности накануне Владимир Путин заявил, что якобы Альянс имеет недружественное отношение к России. Якобы в Кремле беспокоятся из-за "угроз безопасности России в среднесрочной и даже стратегической перспективе".
Коротко об истерике России из-за НАТО и реакции других стран
- В Кремле заявили, что якобы их беспокоят действия НАТО, в частности касательно размещения их войск и вступления Украины в Альянс.
- В частности 6 декабря спикер Путина заявил, что в Кремле обеспокоены из-за возможного размещения в Украине военных подразделений НАТО. Мол, в таком случае Москва примет меры по защите своих интересов.
- Кроме того, 7 декабря во время разговора Байдена и Путина последний требовал предоставить гарантии нерасширения НАТО.
- Глава Белого дома подчеркнул, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами.
- Соответствующее заявление Джо Байден сделал также 9 декабря во время переговоров с Владимиром Зеленским.
- Кроме того, СМИ написали, что в случае полномасштабного наступления России НАТО предоставит Украине помощь в виде авиации.
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