Россия требует срочного заседания Генассамблеи ООН

16 сентября 2021 , 08:08
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Источник:

"Укринформ"

Российская делегация требует проведения экстренного заседания Генеральной ассамблеи ООН. Причиной стала обязательная вакцинация для всех делегатов.

Россиян возмутило письмо главы Генассамблеи Абдуллы Шахида, в котором идет речь о том, что в штаб-квартиру ООН будут пускать только вакцинированных от COVID-19.

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"Спутник" не принимают

Для того, чтобы попасть в штаб-квартиру ООН, член делегации той или иной страны должен быть вакцинирован признанной в США вакциной. "Спутник V" в этот список не входит.

Из-за этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя направил письмо Абдулле Шахиду, где в оскорбительной форме обвиняет его в превышении своих полномочий.

По словам Небензи, такие действия главы Генассамблеи нарушают Устав ООН, потому что "никакие законы США не действуют на территории ООН". Из-за этого россиянин называет все это дискриминацией, потому что вакцинированные российским "Спутником" фактически не могут участвовать в заседаниях Ассамблеи.

Кратко о письме Шахида

14 сентября глава Генассамблеи Абдулла Шахид направил всем делегациям письмо, в котором рассказал о том, что получил два постановления из мэрии Нью-Йорка. В первом говорится о том, что в помещение, в том числе штаб-квартиру ООН, можно впускать только вакцинированных против коронавируса. Во втором городская власть убеждает Шахида в том, что выделяет ресурсы для вакцинации и тестирования всех делегатов.

76 Генассамблея ООН: коротко о главном

  • Торжественное открытие 76-й Генассамблеи ООН состоялось 14 сентября 2021 года.
  • Главой этой сессии является глава МИД Мальдивов Абдулла Шахид.
  • Общие дебаты продлятся с 21 по 27 сентября 2021 года.
  • Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в заседании Генассамблеи. Вероятно, он присоединится в режиме онлайн.
  • В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не присоединится к Генассамблее.
  • Во Франции и Германии предложили России встречу в нормандском формате на уровне глав МИД во время Генассамблеи, однако Москва отказалась.
Автор: Іван Магуряк