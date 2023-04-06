"Мученик за православную веру": МИД России требует освободить Пашу "Мерседеса"

В России высказались за немедленное освобождение митрополита УПЦ Московского патриархата Павла, который находится под домашним арестом.

В ведомстве назвали скандального митрополита "образом мученика за православную веру". И, конечно, там тоже спекулируют здоровьем Павла, якобы ему нужна медицинская помощь. Это они, наверное, об аллергии, на которую жаловался Паша, когда не хотел одевать браслет.

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Обвиняют украинские власти и США

Более того, там назвали законно избранную украинскую власть "режимом Зеленского", который якобы "упорно стремится нанести решающее поражение православной вере в Украине".

Традиционно под обвинения попали и Соединенные Штаты, потому что, мол, "за все время гонений православных в Украине они ни разу не выступили с критикой".

Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и оказания ему соответствующей медицинской помощи,

– говорится в сообщении.

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения бывшему наместнику монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополиту Павлу в виде 2 месяцев домашнего ареста с ношением электронного браслета.

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Жалобы Павла на здоровье