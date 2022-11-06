Путин хотел создать "третий полюс", – аналитик о сотрудничестве России с Турцией
Путин хотел создать "третий полюс" влияния в биполярном мире, где главными игроками являются США и Китай. Для этого он искал поддержку и нашел ее в Турции.
Об этом 24 каналу рассказал политический аналитик, историк (США) Армен Чибухчан. Ранее сообщалось о том, что Эрдоган может искать конфликт.
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Россия хотела стать "третьим полюсом"
Чибухчан отметил, что Россия хотела стать "третьим полюсом", потому что понимала, что в биполярном мире не сможет быть на равных с США и Китаем. Благодаря этому Путин желал войти в историю. Он хотел, чтобы с ним считались, но действительно ресурсов для того, чтобы быть на уровне с Западом, у России нет.
С Путиным считались только по причине ядерного оружия, потому что много достойных стран, которые могут быть в G7 или G8. Он решил, поскольку нет технологий, нет "мягкой силы", которая является главной в XXI веке, тогда нужно использовать право силы, которое никто не отменял. Тогда Путин решил, что нужно искать партнеров с похожей антизападной позицией,
– заметил политический аналитик.
Путин нашел Турцию
Он продолжил, что таким партнером Путин нашел Турцию, с которой начинал договариваться с 2016 года. Кремлевский диктатор боялся распространения демократии в странах бывшего СССР, даже не в НАТО. Поэтому он хотел создать альянс с кем-то, кто будет посредине между Китаем и США.
"В 2014-2015 годах были довольно натянутые отношения с Турцией. Сбили самолет, убили посла и т.д. Кроме того, Турция начала интенсивно заходить в Сирию, где Россия осознала свою технологическую отсталость, Путин понял, что противостоять ей сложно", — подчеркнул историк.
Чибухчан о сотрудничестве России с Турцией: смотрите видео
Формат 3+3
По его словам, Россия с Турцией спровоцировали конфликты в Сирии, Ливии и Южном Кавказе. Затем Турция предложила формат 3+3, формат, который должен был решать все вопросы в регионе. Большие 3 страны + 3 меньшие страны – Турция – Россия – Иран и Азербайджан – Армения – Грузия.
Грузия отказалась от этого. Сразу в Тбилиси уехал глава Пентагона. Он заявил, что формат 3+3, который предлагает Россия и Турция, имеет целью изгнать США из региона. Это все есть, есть фактаж, подтверждающий эту теорию,
– подытожил Чибухчан.
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- Сеть зарубежных представительств Государственной миграционной службы решила расширить свою деятельность. Так, мобильные пункты для выдачи загранпаспортов, ID-карт и других документов украинским беженцам запустят в Чехии, Германии и Турции.
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