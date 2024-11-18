Боролся за жизнь с детства, а погиб от ракеты: в Сумах Россия убила 9-летнего Илью Дорошенко
В воскресенье, 17 ноября, оккупанты жестоко обстреляли Сумы. Россияне попали в густонаселенный район между многоэтажек. Погибли 12 человек, в том числе дети.
Илья Дорошенко – среди двух погибших детей. 24 Канал расскажет, что о нем известно, со ссылкой на Суспильное.
Смотрите также Россия ударила по дому в Сумах: количество погибших и пострадавших возросло
Россия убила третьеклассника в Сумах
"Коллектив учителей, работников и учащихся коммунального учреждения "Сумской учебно-воспитательный комплекс №16 имени Алексея Братушки" глубоко скорбит по поводу трагической гибели в результате вооруженной агрессии России 17 ноября 2024 года ученика 3-А класса Дорошенко Ильи", – написали в школе, где учился ребенок.
Там добавили, что Илья был добрым и светлым ребенком, энергичным и искренним. Таким он запомнится всем учителям.
Погибший Илья Дорошенко / Фото с сайта школы
Это ужасное событие стало большим потрясением для всей нашей школьной семьи. (...) Светлая память об Илье всегда будет в наших сердцах. Нет слов, чтобы выразить всю тоску, боль и скорбь... Дети не умирают – они становятся ангелами и смотрят на нас с небес!
– подчеркнули в школе.
В Суспильном напомнили, что снимали сюжет об Илье в 2015 году. Тогда на помощь ребенку собирали деньги, ведь семья тратила по тысяче в день на лечение.
"Во время беременности женщина переболела гриппом, что спровоцировало тяжелое заболевание у ребенка – цитомегаловирус. Илья появился на свет преждевременно, и это спасло ему жизнь. А потом за него взялись врачи", – говорилось в передаче.
Журналисты добавили, что также погибли девятиклассница, 14-летняя Анастасия Боровик, и мастер спорта Сергей Сухарев, который занимался спортивным ориентированием.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким Ильи, а также всем, чьи родные погибли в Сумах 17 ноября. Вечная память!