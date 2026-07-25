Россия ударила баллистикой по пригороду Одессы: там раздались взрывы

Утром враг нанес ракетный удар по Одесскому району. Там раздались взрывы.

Около 11:24 для Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Какие последствия атаки на Одессу?

В 11:27 Воздушные силы сообщили, что ракета летит в Одесскую область. Позже военные уточнили, что она идет на Черноморск. Это город, расположенный в пригороде Одессы.

Уже в 11:30 в городе прогремели взрывы.

Пока информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, что в ночь на 25 июля Россия атаковала Украину 157 беспилотниками и 2 управляемыми авиационными ракетами. Силы ПВО обезвредили 127 дронов и одну ракету.

К сожалению, не обошлось без попаданий.

О разрушениях и жертвах сообщают в Сумах. К вечеру оккупанты ударили реактивным дроном по "Новой почте". На месте прилета возник масштабный пожар. Этот удар унес жизни трех человек – водителей компании. Погибшим было 43, 53 и 48 лет.

В результате ночной атаки повреждены пожарно-спасательное подразделение и 4 автозаправочные станции в Полтавском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Запорожье ранение получил 63-летний мужчина. Там горел двухэтажный торговый объект, лавки и павильоны на площади 900 квадратных метров.