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24 Канал Новости Украины Россия ударила баллистикой по пригороду Одессы: там раздались взрывы
25 июля, 11:32
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Обновлено - 11:48, 25 июля

Россия ударила баллистикой по пригороду Одессы: там раздались взрывы

Анастасия Колесникова

Утром враг нанес ракетный удар по Одесскому району. Там раздались взрывы.

Около 11:24 для Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Какие последствия атаки на Одессу?

В 11:27 Воздушные силы сообщили, что ракета летит в Одесскую область. Позже военные уточнили, что она идет на Черноморск. Это город, расположенный в пригороде Одессы. 

Уже в 11:30 в городе прогремели взрывы. 

Пока информации о пострадавших и разрушениях нет. 

Напомним, что в ночь на 25 июля Россия атаковала Украину 157 беспилотниками и 2 управляемыми авиационными ракетами. Силы ПВО обезвредили 127 дронов и одну ракету. 

К сожалению, не обошлось без попаданий. 

О разрушениях и жертвах сообщают в Сумах. К вечеру оккупанты ударили реактивным дроном по "Новой почте". На месте прилета возник масштабный пожар. Этот удар унес жизни трех человек – водителей компании. Погибшим было 43, 53 и 48 лет. 

В результате ночной атаки повреждены пожарно-спасательное подразделение и 4 автозаправочные станции в Полтавском районе. К счастью, обошлось без пострадавших. 

В Запорожье ранение получил 63-летний мужчина. Там горел двухэтажный торговый объект, лавки и павильоны на площади 900 квадратных метров.

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