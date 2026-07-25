Близько 11:24 для Одещини оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

Які наслідки атаки на Одесу?

О 11:27 Повітряні сили повідомили, що ракета летить на Одещину. Пізніше військові уточнили, що вона прямує на Чорноморськ. Це місто, розташоване у передмісті Одеси.

Вже о 11:30 у місті пролунали вибухи.

Наразі інформації про постраждалих та руйнування немає.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 липня Росія атакувала Україну 157 безпілотниками і 2 керованими авіаційними ракетами. Сили ППО знешкодили 127 дронів та одну ракету.

На жаль, не обійшлося без влучань.

Про руйнування та жертви повідомляють у Сумах. Надвечір окупанти вдарили реактивним дроном по "Новій пошті". На місці прильоту виникла масштабна пожежа. Цей удар забрав життя трьох людей – водіїв компанії. Загиблим було 43, 53 та 48 років.

Внаслідок нічної атаки пошкоджені пожежно-рятувальний підрозділ та 4 автозаправні станції у Полтавському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Запоріжжі поранення отримав 63-річний чоловік. Там горів двоповерховий торговельний об'єкт, крамниці та павільйони на площі 900 квадратних метрів.